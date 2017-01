Monção: Pias requalificou largos, estradas e fontenários

Um mandato de grande investimento na rede viária da freguesia que será complementado no presente ano com a concretização de uma ideia que gemina na cabeça de Agostinho Correia, presidente da junta de freguesia, há alguns anos: A Feira da Foda.



O Presidente da Câmara Municipal de Monção, Augusto de Oliveira Domingues, acompanhado pela Vice-Presidente, Conceição Soares, e o Vereador das Atividades Socioculturais, Paulo Esteves, deslocou-se, em finais da semana passada, à freguesia de Pias.



Esta visita esteve inserida no périplo pelas 24 uniões/freguesias que o autarca monçanense efetua desde meados do último ano com o propósito de atingir dois objetivos: verificar no terreno os investimentos feitos e auscultar os eleitos locais e populares sobre as necessidades atuais e futuras.



Conduzidos pelo presidente da Junta de Freguesia de Pias, Agostinho Correia, a comitiva percorreu vários lugares da freguesia, tendo a possibilidade de observar o cuidado colocada na limpeza e constatar o forte investimento desenvolvido na rede viária com o melhoramento de caminhos, estradas, largos e fontanários.



Alguns exemplos: Caminho da Fichua, Caminho do Outeiro ao Paço (1ª fase), Estrada do Lamoso, 3ª Fase da Avenida, Estrada do Senhor da Cana Verde, Rua Adriano Gomes, Senhor da Coluna, Caminho da Palma, Caminho de Eirado de Baixo, Caminho Diversos em Pias de Baixo, e Caminho de Pias de Baixo à Ponte do Gadanha.



Em execução encontram-se a construção de casas de banho públicas na envolvente do Largo do Encontro e a segun da fase do Caminho do Outeiro ao Paço, o qual beneficiou de alargamento e construção de muros, faltando apenas os trabalhos de asfaltamento.



Uma obra relevante para a população daquela zona, uma vez que possibilitará um acesso facilitado a outros lugares da freguesia, passando a permitir o acesso e circulação de ambulâncias e veículos de maior porte, algo que não acontece nos dias de hoje.



Investimento importante que marca o atual mandato de Agostinho Correia foi a requalificação do Largo do Cruzeiro, em Cristelo, disponibilizando aos residentes um espaço público atrativo para o descanso e convívio. A inauguração, com bênção do Padre Agostinho Caldas Afonso, decorreu no último dia das Festividades em Honra de S. Tiago.



A recuperação daquele largo constituiu um exemplo perfeito de bom gosto e gestão dos recursos disponíveis. Por um valor inferior a 10 mil euros, recuperou-se o cruzeiro existente e alindou-se a envolvente com colocação de cubo, um banco corrido, jardineiras, três oliveiras e um “comboinho” com treze toros de madeira floridos ligados entre si.



Focado na realização da 1ª Feira da Foda, dias 25 e 26 de março, Agostinho Correia aproveitou a presença do executivo monçanense para abordar o programa previsto e os objetivos inerentes à iniciativa gastronómica. Augusto de Oliveira Domingues congratulou-se com o aparecimento deste certame no Vale do Gadanha e referiu que, dentro dum quadro de razoabilidade financeira, está disponível para apoiar o evento.



*** Nota da C.M. de Monção ***

