Município de Esposende avança com requalificação da Rua da Igreja em Apúlia

Num investimento estimado de aproximadamente 383 000 euros, a Câmara Municipal de Esposende vai proceder à beneficiação e infraestruturação da Rua de Igreja, em Apúlia, no troço compreendido entre a Avenida da Praia e a Avenida do Mar.



Trata-se de uma das principais e mais antigas artérias da Vila, onde se localizam edifícios emblemáticos como a Capela de Nossa Senhora da Caridade e a Igreja Matriz de Apúlia, pelo que esta intervenção se reveste de particular relevância, tendo sido integrada no Plano de Investimento nas Freguesias delineado pelo Município.



A obra contempla a beneficiação das redes de abastecimento de água, de drenagem de águas pluviais e de saneamento, e das redes das infraestruturas elétricas e de telecomunicações, bem como a execução de passeios e a consolidação do muro de contenção da linha de água com substituição do rail de proteção por um muro. A intervenção prevê, ainda, a introdução de uma passadeira na extremidade sul do arruamento, a recuperação do fontanário existente junto à Capela de Nossa Senhora da Caridade e da Igreja Matriz e a arborização do Largo Padre Manuel Alberto, para além da repavimentação do troço intervencionado.



A execução desta empreitada representa a concretização de um anseio antigo da população, que há muito vinha reclamando esta intervenção, tanto mais por se tratar de uma zona central de Apúlia. Reconhecendo a necessidade desta obra, o Presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, sublinha que “ao investir na requalificação das infraestruturas rodoviárias, estamos a investir na valorização urbanística da Vila de Apúlia e a garantir maior qualidade de vida à população”.



