Assinatura de contrato permitiu instalação do primeiro Posto de Carregamento Rápido de Veículos Elétricos, a nível nacional, depois de Guimarães ter já 17 pontos de carregamento simples.



O primeiro Posto de Carregamento Rápido (PCR) de veículos elétricos da rede piloto “Mobi.E”, cuja cerimónia de inauguração foi presidida por Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, está situado na Alameda Dr. Alfredo Pimenta, em Guimarães.



A iniciativa resulta do compromisso assumido pelo Governo em concluir, no início do ano, a instalação dos 50 Postos de Carregamento Rápido da rede piloto “Mobi.E”, bem como da aposta da Autarquia de Guimarães na promoção de políticas ambientalmente sustentáveis, como é disso exemplo a candidatura a Capital Verde Europeia.



«Este é um dia simbólico, porque é o primeiro de muitos pontos de carregamento. Todos os veículos que estamos a comprar são elétricos e o objetivo será ter uma concessão de transportes públicos urbanos 100% elétrica. É demasiado ambicioso, mas temos de criar todas as condições e infraestruturas para que sejamos bem-sucedidos», considera Domingos Bragança, que aguarda o «apoio do governo e de apoios comunitários estruturais» para a concretização desse objetivo, tendo já apresentado candidaturas ao Fundo Ambiental.



«Queremos que o veículo elétrico seja progressivamente uma das melhores soluções no futuro, porque é aquele que contribui mais para a qualidade do ar a todos os níveis», afirmou, referindo que, este ano, Guimarães terá um autocarro elétrico na frota dos TUG, sendo adquirido um outro para o Serviço Educativo da Câmara Municipal, depois da aquisição de viaturas elétricas para os Serviços Urbanos, Polícia Municipal e Divisão de Informática.



Inspirador para outros municípios «Esta cidade tem um ambicioso plano de personalização e de criação de percursos ciciáveis. Vale a pena fazer uma leitura diacrónica do percurso de Guimarães, que tem feito um caminho inigualável em Portugal, preservando o património, fazendo reabilitação urbana, apostando agora numa cidade descarbonizada. Como governante, sinto orgulho de Guimarães pelo caminho que tem realizado. Não é todos os dias que ouvimos autarcas dizer que querem investir na mobilidade elétrica. Guimarães é um Município que orgulha o país e é inspirador para outros municípios», disse o Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.



O Posto de Carregamento Rápido vem complementar as instalações que estão a decorrer dos 14 postos de carregamento rápido previstos para as cidades de Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Lisboa (2), Loures, Matosinhos, Porto, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Vila Real. Paralelamente, continuam as instalações dos postos de carregamento rápido previstos para as áreas de serviço das autoestradas, estando já em processo de instalação postos na A1, A6, A8, A22 e A23.



