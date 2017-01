Estratégia para regenerar lesões vertebro-medulares

Uma equipa da Universidade do Minho tem vindo a desenvolver uma investigação que visa, em aplicações futuras, ser aplicada em pacientes com lesões vertebro-medulares. Na fase inicial da investigação, a equipa conseguiu reverter parcialmente as limitações motoras de ratinhos com lesões na espinal medula.



A espinal medula é uma espécie de autoestrada para o cérebro e o resto do corpo comunicarem entre si, por onde passam impulsos nervosos que controlam todas as nossas tarefas. Quando há uma lesão vertebro-medular, a estrutura é afetada, destruindo as ligações nervosas e com consequências severas, como as motoras (locomoção). A maioria destas lesões tem um grau de recuperação muito reduzido, pois o tecido nervoso possua baixa capacidade de regeneração.



António Salgado, Nuno Silva, Eduardo Gomes, Rita Silva e Rui Lima, ligados ao Instituto de Inv estigação em Ciências da Vida e Saúde e à Escola de Medicina da UMinho, em Braga, conseguiram contornar a situação, desenvolvendo uma nova estratégia multidisciplinar para regenerar as lesões vertebro-medulares. Esta estratégia consiste na transplantação de dois tipos de células, que são encapsuladas num hidrogel biodegradável.



“Se no futuro esta estratégia inovadora for aplicada com sucesso em pessoas com lesões vertebro-musculares, isto poderá implicar melhorias do ponto de vista funcional e também de qualidade de vida. No entanto, é de frisar que há ainda um vasto trabalho a realizar antes da possível aplicação clínica”, acrescenta António Salgado.

O trabalho, teve a colaboração das universidades de Toronto (Canadá) e Tulane (EUA) e foi financiado pelo Prémio Santa Casa Neurociências - Melo e Castro, atribuído pela Misericórdia de Lisboa.

