Duas detenções pela GNR por suspeita de tráfico

A GNR apreendeu haxixe que daria para cerca de uma centena e meia de doses, em Lordelo, Guimarães, e em Braga, no âmbito de acções de fiscalização realizadas no último fim-de-semana.

Na sequência destas apreensões, foram detidos dois homens por suspeita de tráfico de estupefacientes.



Uma das detenções ocorreu no interior de um café em Lordelo, onde a GNR detectou um dos suspeitos na posse de haxixe suficiente para 96 doses individuais.

Esta det enção aconteceu na noite da última sexta-feira.

O outro suspeito foi detido pela GNR em Braga.



De acordo com o que foi possível apurar, a detenção foi consumada no contexto de uma acção de fiscalização de rotina realizada pela GNR, através do Posto Territorial de Braga, no domingo, numa zona industrial do concelho.Também neste caso foi apreendido haxixe.

Os dois suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas