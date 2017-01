Obras de remodelação de uma casa da Rua D. Afonso Henriques impedem passagem de peões

As obras de remodelação de uma casa da Rua D. Afonso Henriques, na Cividade, levaram à ocupação do passeio do lado Norte para colocação de uma grua.

A situação tem criado alguns constrangimentos à circulação de peões, nomeadamente os portadores de deficiência física e motora.



“As obras não oferecem as mínimas normas de segurança, e constituem um grande entrave a quem circula, mais especificamente, a cidadãos invisuais. É fundamental criar um corredor de segurança pela estrada”, disse aos Correio do Minho, um munícipe que costuma passar na zona.



Fonte da empresa responsável pela obra revelou ao ‘Correio do Minho’ que aquando da colocação da grua foi pintada uma passadeira junto ao local para facilitar a circulação das pess oas. “Não colocamos protecção porque a estrada não tinha largura para a passagem de transportes públicos. Por isso pintamos uma passadeira amarela para as pessoas atravessarem a rua em segurança, dado que do outro lado (junto ao Largo de S. João do Souto) já existe uma passadeira. Não é a melhor solução, mas foi a solução possível”, disse a mesma fonte.



No local existe a indicação de que os peões devem atravessar para o passeio do lado oposto, Contudo, é frequente ver viaturas estacionadas sobre a passadeira, devidamente sinalizada.

A empresa indicou ainda que está a fazer “todos os possíveis para acelerar os trabalhos que exigem a presença da grua para desocupar o passeio assim que for possível”. Tal deverá acontecer dentro de dois meses.

