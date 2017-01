Esposende garante 400 mil euros para saneamento

autor Redacção num. de artigos 30951

O município de Esposende conseguiu garantir o financiamento em cerca de 400 mil euros para a empreitada de saneamento básico no Lugar do Monte, em Marinhas.

A candidatura da operação ‘Saneamento Básico na União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra - Lugar do Monte’, promovida num agrupamento de entidades adjudicantes em que participam a Câmara Municipal e a empresa municipal Esposende Ambiente, acaba de receber a aprovação do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), no domínio temático ‘Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos’.



Assim, do investimento global de cerca de 1,7 milhões de euros, está garantida a comparticipação a 85%o do valor elegível relativamente ao saneamento, ou seja, um valor a rondar os 400 mil euros.

Ao longo das últimas duas décadas foram realizados investimentos significativos na área do saneamento básico em Marinhas, cuja orientação de investimentos foi feita s egundo as prioridades sentidas pelo município, infraestruturando as zonas dos aglomerados mais densos e colmatando as zonas críticas sob o ponto de vista da insalubridade.



A intervenção agora aprovada e a iniciar-se, e que tem uma duração de 720 dias e permitirá servir um aglomerado populacional de perto de 700 habitantes, constitui parte desse projeto global, e permitirá, assim, a conclusão da infraestruturação de uma vasta área que drena para o subsistema de Marinhas, otimizando a capacidade instalada, nomeadamente as recentes infraestruturas executadas pelo sistema “em alta”, Águas do Norte, SA, que incluem a nova ETAR de Marinhas.



O autarca Benjamim Pereira, refere que “esta candidatura, agora aprovada, irá contribuir para a consecução dos objectivos nacionais em matéria de saneamento básico, tal como consagrado no Plano Estratégico PENSAAR 2020, uma nova Estratégia para o Sector de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas