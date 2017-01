Arcos de Valdevez: Investimentos na água e saneamento

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem em curso várias obras para dotar as freguesias de infraestruturas básicas.

Um dos investimentos mais avultados, num montante superior a 354 mil euros, é o da ampliação da rede de saneamento nas freguesias de Parada e Giela.

As obras foram consignadas recentemente e visam dotar de rede pública de drenagem de águas residuais domésticas vários lugares das duas freguesias. No total, a rede irá somar uma extensão de mais quatro quilómetros e mais 133 ramais domiciliários, refere o município arcuense em comunicado.



Estas empreitadas são a continuação do investimento que está a ser realizado ao nível do saneamento no concelho e que ascende a mais de 600 mil euros, permitindo instalar 230 ramais nas freguesias de Arcos de Valdevez (S. Paio), Prozelo e Aguiã, Tabaçô (núcleo central)” e Parada ao longo da EN101. Está ainda previsto um investimento de 888.325 euros em várias freguesias do concelho.



No capítulo do abastecimento de água, foi consignada a empreitada na Freguesia de Extremo (Castanheira/Pereira), uma intervenção orçada em pouco mais de 61 mil euros.

Esta obra vem juntar-se a outras em curso nas freguesias de Álvora, Aboim das Choças, União de Freguesias de Eiras e Mei, Rio de Moinhos, Cabreiro e Gondoriz, no valor de cerca de 300 mil euros.



Estes investimentos vão possibilitar a criação de mais 155 ramais, refere a mesma fonte municipal.

Estes investimentos são comparticipados por fundos comunitários, através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.

