Duplicou o número de famílias ajudadas pela Junta de Freguesia de S. Vicente

No último ano, praticamente duplicou o número de famílias carenciadas a pedir ajuda à Junta de Freguesia de S. Vicente. No final de 2016 havia 190 famílias inscritas como beneficiários da Loja Social desta autarquia, quase o dobro das 105 inscritas no final de 2015.

A Loja Social, gerida pelo Voluntariado da Junta de Freguesia de S. Vicente, entregou durante o ano, às 190 famílias, diverso material: 4210 peças de vestuário; 270 pares de calçado; 358 artigos de higiene pessoal e habitacional; e 323 outros (luvas, cintos, mochilas, malas, roupa de cama, artigos do lar e brinquedos).



De destacar ainda o apoio alimentar, que foi um dos principais objectivos subjacentes à criação da Loja Social. No último ano o apoio alimentar dado consistiu na entrega de 737 kg de alimentos (leite, arroz, massa, açúcar e farinha); e 495 latas (salsichas, atum e legumes); 152 pacotes de bolachas; e 250 outr os alimentos (fruta, pão e produtos hortícolas).



O apoio da Loja Social chegou ainda ao Lar de S. José, onde foram entregues nove cabazes com roupas e calçado.

No mês de Dezembro, a Loja Social distribuiu 25 cabazes compostos por roupas e brinquedos, para apoiar os filhos das famílias beneficiárias.

Ainda no mesmo mês, a Loja ofereceu 43 cabazes de Natal, constituídos por alimentos, incluindo o tradicional bacalhau para a ceia de consoada.



No relatório de actividades do Voluntariado da Junta de S. Vicente, recentemente apresentado pelo presidente da Junta, Jorge Pires, é ainda referido que as campanhas de angariação de alimentos e de produtos de higiene renderam à Loja Social 717 Kg de produtos. Destaca-se ainda a participação na Braga Romana, que permitiu a angariação de 295 euros e a participação de voluntários desta estrutura na sexta caminhada promovida pela AIA.

