Famalicão avança com obras de reabilitação e ampliação da EB de Ruivães

autor Redacção num. de artigos 30955

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai avançar com as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica de Ruivães. A proposta para a abertura de concurso público para a realização da empreitada foi aprovada esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal.

As obras têm uma valor base de cerca de 900 mil euros e um prazo de execução de um ano. Para além da beneficiação e reabilitação do edifício, o projeto implica ainda a ampliação e execução de arranjos exteriores.



“Era a obra que faltava para conseguirmos um parque escolar do 1.º ciclo de excelência”, afirmava esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, no final da reunião de câmara. Para o autarca “com esta intervenção vamos encerrar o ciclo das grandes obras de requalificação no parque escolar, nomeadamente no ensino pré-escolar e 1.º ciclo.”



Para além da EB de Ruivães, decorrem neste momento os concursos públicos para as intervenções nas Escolas Básicas Conde S. Cosme, em Vila Nova de Famalicão, Esmeriz e em Riba de Ave.

“Estamos a terminar um ciclo de grandes obras no parque escolar do concelho, criando condições para que as todas crianças tenham as mesmas oportunidades de ensino, para uma educação harmoniosa e de qualidade”, salientou ainda Paulo Cunha.



As obras devem arrancar ainda durante este ano letivo e ficar concluídas no próximo. No total, as empreitadas envolvem um investimento estimado de quase três milhões de euros, sendo que está já assegurada a comparticipação de quase de 1,3 milhão de euros, no âmbito dos investimentos previstos no “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Ave, sendo cofinanciadas pelo Programa Operacional Regional, Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).



O objetivo geral destas intervenções passa essencialmente por obras de ampliação, remodelação e modernização dos espaços, com a requalificação dos edifícios e zonas exteriores, adequando à atuais necessidades pedagógicas e de segurança e higiene, melhorando as condições de conforto e aumentando a eficiência energética. Para além das remodelações das salas de aula, as diferentes intervenções implicam a instalação ou remodelação de novas salas, salas polivalentes, salas de professores, bibliotecas, refeitórios e copas, recreios cobertos e campos de jogos.



Refira-se que neste ano letivo beneficiaram de requalificação as escolas de Requião, Telhado, Meães e Louredo na freguesia de Calendário num total superior a 700 mil euros, depois de em 2014-2015, a autarquia ter investido mais de dois milhões de euros , nas escolas de Lousado, Oliveira Santa Maria, Bairro, Gondifelos e Pousada de Saramagos.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas