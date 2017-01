Braga eleita Cidade Europeia do Desporto em 2018

A Cidade de Braga acaba de ser eleita Cidade Europeia do Desporto para 2018. A decisão foi anunciada esta Terça-feira, 31 de Janeiro, pela ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), que reconheceu Braga como exemplo a seguir na promoção do Desporto para todos.



O desenvolvimento de programas municipais de incentivo à prática desportiva junto de toda a população, bem como os seus benefícios ao nível da promoção da saúde, integração e educação, foram alguns dos aspectos que contribuíram para que a candidatura Bracarense saísse vencedora.



Para o presidente da Camara Municipal de Braga, Ricardo Rio, esta é uma distinção que muito orgulha a Cidade, que vive o Desporto de forma intensa durante todo o ano. “O Desporto tem um papel cada vez mais importante na sociedade Bracarense, sendo inúmeros os agentes desportivos que elevam o nome de Braga ao mais alto nível, contribuindo para que sejamos conhecidos como uma ‘Cidade de Campeões’”, refere o Autarca.



Após a distinção de Braga como Capital Ibero-Americana da Juventude em 2016, e da escolha da Cidade para organizar a XIII edição dos Jogos do Eixo Atlântico, em 2019, Braga abraça agora um novo desafio. “2018 será mais um ano marcante para Braga e uma oportunidade para mos trar à Europa todo o dinamismo de Braga em termos desportivos”, salienta Ricardo Rio.







Segundo o Autarca, “a par das infra-estruturas existentes na Cidade, e dos muitos praticantes federados nas mais diversas modalidades, Braga é também reconhecida pelos milhares de atletas amadores que diariamente usam o Desporto como forma de promoção da sua qualidade de vida e do seu bem-estar, sendo que esta distinção vem confirmar todo o potencial da Cidade e o trabalho desenvolvido nos últimos anos”.



Esta eleição constitui-se, ainda, como mais um estímulo para que o Município de Braga continue a sua aposta na melhoria das condições para a prática desportiva quer a atletas de alta competição, quer à população em geral. “Já este ano avançaremos com investimentos estratégicos para o desenvolvimento do Concelho em termos desportivos, desde logo com a reabilitação do Complexo Desportivo da Rodovia, a requalificação do Pavilhão Flávio Sá Leite, a reabilitação do Parque de Exposições de Braga e da Ciclovia Urbana”, conclui Ricardo Rio.



O título de Cidade Europeia do Desporto em 2018 será entregue durante a gala do ECES Europe que terá lugar a 15 de Novembro, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.



