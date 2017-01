Arcos de Valdevez: Câmara Municipal continua a apoiar famílias carenciadas na recuperação das suas habitações

Considerando as dificuldades vividas por algumas famílias do concelho, a Câmara Municipal disponibiliza um conjunto de respostas, tais como a atribuição de apoio às famílias carenciadas para a realização de pequenas obras de melhoria do conforto habitacional e disponibiliza gratuitamente projetos-tipo para habitações a construir por famílias com dificuldades económicas.



Ainda na última reunião de Câmara, o executivo deliberou apoiar mais dois agregados familiares ao abrigo do regulamento de apoio à recuperação habitacional, no valor global de 18 990,00€.

No total, em 2016, foram prestados apoios ao nível da melhoria das condições de habitabi lidade de 17 agregados familiares carenciados, no valor total de 135 mil euros.



Este é mais um exemplo do do empenho do Município com o bem-estar e a qualidade de vida das famílias do concelho.



Para a Câmara Municipal, promover o conforto habitacional daqueles que mais necessitam é uma das prioridades, sendo desejável que todas as famílias possam ter uma habitação condigna e adequada às suas necessidades básicas.



Com estas medidas o Município pretende contribuir para que sejam criadas condições de bem-estar e qualidade de vida e, consequentemente, reforçar a coesão social.



