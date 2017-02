Igreja dos Terceiros com obras de conservação

A Igreja dos Terceiros, monumento de interesse público da cidade de Braga, vai sofrer profundas obras de conservação e restauro, financiado em cerca de 700 mil euros por fundos da União Europeia. A empreitada, de valor superior a 800 mil euros, deverá iniciar-se em Março, decorrendo nesta altura a fase de concurso público lançado pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Braga, proprietária do imóvel.



O cónego Manuel Joaquim Costa, presidente da comissão administrativa daquela irmandade, adiantou ontem ao ‘Correio do Minho’que a intervenção projectada abrange o restauro global das coberturas, da torre e da fachada exterior. No interior deste templo, onde se cruzam os estilos maneirista, barroco, rococó e neoclássico, serão restaurados todos os altares e o soalho.

Aquele responsável atesta o adiantado estado de degradação das pinturas e azulejos da Igreja dos Terceiros, localizada no Largo de S. Francisco e abrangida pela Zona Especial de Protecção do Ca stelo de Braga e Torre de Menagem.



Nesta altura, a Venerável Ordem Terceira de S. Francisco procede à consolidação estrutural de um edifício adjacente à Igreja dos Terceiros, o qual ameaçava ruína.

A Igreja dos Terceiros foi alvo, em1996, de trabalhos de colocação de vigas de suporte ao coro alto. No ano seguinte, a Direcção Geral dos Monumentos Nacionais elaborou um diagnóstico sobre o estado de conservação e patologias do templo, informação de base para a elaboração de cadernos de encargos relativos ao tratamento dos azulejos.



Depois de uma intervenção nas coberturas, em 2007 finalizaram-se os trabalhos de reabilitação e reforço do arco do coro da Igreja dos Terceiros.

Para suportar os 15 por cento dos custos totais da empreitada de conservação e restauro da Igreja dos Terceiros, a Venerável Ordem Terceira de S. Francisco terá de obter apoios de outras entidades, eventualmente da Diocese, dados os poucos recursos financeiros de que dispõe actualmente.

