Sarau Cultural de Ferreiros reuniu crianças e famílias no Auditório Vita

O Auditório Vita foi palco do sarau cultural que o Centro Social da Paróquia de Ferreiros promoveu com o pretexto de juntar as crianças que frequentam a instituição e as respectivas famílias, neste início de ano civil.

O evento contou com a participação de toda a equipa educativa do Centro Social, sendo que pelo palco passaram 94 crianças com idades compreendidas entre os dois e os dez anos.



“No início do ano civil, com esta actividade, a instituição pretende reunir familiares e amigos das crianças para uma noite agradável, onde os votos de um bom ano são transmitidos a todos os participantes: crianças, colaboradores e técnicos”, explicou a coordenadora Cecília Silva, a quem coube dar as boas-vindas ao público presente.



A responsável referiu ainda que a instituição tem a consciência “de que a eficácia no processo educativo das crianças necessita do desenvolvimento e participação dos encarregados de educação, pelo que ao longo do ano lectivo são promovidas diversas actividades onde os pais e encarregados de educação são convidados a participar e a fazer parte integrante da instituição”.

Após o discurso de abertura, a festa prosseguiu com a actuação de um mimo, encarnado pela professora de Expressão Dramática Sónia Sousa.



Seguiu-se um número de dança, com a professora Sofia Lopes e a sua turma do 1.º ciclo do CATL, a que se juntaram ainda alguns ex-alunos que também quiseram marcar presença nesta grande festa.

Foi também a dois ex-alunos da instituição que foi dado protagonismo no momento seguinte da noite. Interpretaram um instrumental que serviu de base para a entrada das crianças do pré--escolar em palco.



Juntas, 72 crianças, dirigidas pela maestrina Esmeralda Matos, interpretaram 17 temas infantis. Devido à sua tenra idade, as crianças de um ano de idade deram o seu contributo para esta festa através de dois pequenos vídeos, gravados na sala de actividades.

As famílias participaram também neste sarau, interpretando temas de Janeiras.

O espectáculo terminou com a interpretação de um tema musical que envolveu todos os que estavam no palco e também na plateia do Auditório Vita.

