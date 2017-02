Lamaçães requalifica posto público de internet

O Posto Público de Acesso à Internet da Junta de Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamaçães, instalado no polo de Lamaçães, foi objecto de requalificação, encontrando-se já disponível a todos os residentes na área da freguesia.

O posto continuará a funcionar no horário dos Serviços Administrativos daquele polo, de segunda a sexta-feira , das 9.30 às 13.00 horas e das 14 às 18.30 horas.

O acesso é livre e gratuito, estando apenas sujeito às regras de utilização estabelecidas, afixadas no local.

Este serviço de internet na freguesia de Lamaçães visa promover e estimular o acesso e o gosto pelas novas tecnologias, democratizar o seu uso e combater a infoexclusão.

