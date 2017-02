Esposende promove vinho e gastronomia em Ourense

À semelhança de anos anteriores, o Município de Esposende vai marcar presença no Xantar - -Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorre até domingo, em Ourense, na Galiza, Espanha. A participação neste evento, evidenciando o produto estratégico Gastronomia/Vinhos, pretende reforçar a visibilidade de Esposende como destino turístico, procurando conquistar novos turistas e visitantes, sobretudo na época baixa, atenuando as desvantagens de uma procura sazonal. Esposende terá o seu dia no evento que decorre no próximo sábado.



Esposende vai apostar na divulgação da sua gastronomia baseada nos peixes e mariscos e na promoção do ‘Março com Sabores do Mar’, evento onde estes pratos estão em evidência. Este ano, realiza-se a 18.ª edição desta iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal, em colaboração com as unidades de restauração do concelho.

A oportunidade será também aproveitada para promover outras temáticas como o ‘Caminho Português da Costa’ para Santiago de Compostela, e grandes eventos que pretendem conquistar o público da Galiza, entre os quais o Encontro Luso-Galaico de BTT, a Semana Santa de Esposende e a Galaicofolia.



Ao longo do evento, haverá espaço para acções de animação e degustação de produtos locais do concelho, nomeadamente vinhos, queijos e doçaria, estando também previstos shows cooking, nomeadamente com os Chefes Fernanda Montenegro, do Restaurante Ca melo, na sexta-feira, e Vitor Peixoto, do Restaurante e Pizzeria Siamo in Due, no sábado, que confeccionarão os pratos a apresentar no concurso gastronómico ‘Março com Sabores do Mar’.



Para além dos shows cooking, a divulgação do ‘Março com Sabores do Mar’ será realizada de forma itinerante pelo recinto da Expourense, através da apresentação de uma pequena peça de teatro alusiva à venda de pescado tradicional, por dois jovens actores, acompanhados pela mascote do “Polvo”, que fará a distribuição de brochuras de Esposende, bem como de boletins para o sorteio de um fim-de-semana em Esposende.



No espaço de Esposende, ao longo dos dias do certame, poderá degustar vinhos verdes de produtores do concelho, bem como produtos de doçaria local.

A presença de Esposende neste certame, ficará marcada pela apresentação de um stand especificamente criado para feiras promocionais e que foi desenvolvido por uma empresa do concelho, em articulação com a Câmara Municipal.



A seguir ao Xantar, Esposende estará presente na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa com evidência dos produtos estratégicos e das potencialidades do território. Esta acções, consideradas prioritárias, estão inscritas no Plano Estratégico do Desenvolvimento do Turismo de Esposende a implementar ao longo dos próximos anos, com o objectivo de dar visibilidade e afirmar Esposende como um destino de excelência.

