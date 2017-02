Encontro de Janeiras de Celorico de Basto reúne 25 grupos

O XVII encontro ‘Vamos Cantar as Janeiras’ reuniu, na passada tarde de domingo, no pavilhão da EB 2,3/S de Celorico de Basto, 25 grupos que subiram ao palco para cantar as mais belas músicas das Janeiras e assim manter as tradições bem vincados no concelho.

“É fundamental manter as tradições bem enraizadas porque são parte da nossa identidade. São estes usos e costumes que nos realçam enquanto comunidade por isso, tudo faremos para continuar a criar meios de incentivo à participação da população nestas iniciativas” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.



“Vamos já na XVII edição de um evento que atrai cada vez mais participantes, este ano contamos com 25 grupos a mostrar o melhor das Janeiras, o que demonstra o dinamismo das associações locais, que participam com brio e empenho. Ao mesmo tempo, atraímos centenas de pessoas que gostam, que valorizam e que aplaudem acções criadas em prol das tradições” realçou o autarca.

Os 25 grupos participantes tiveram que se cingir às normas impostas no regulamento para participar no encontro.



Pelo palco passaram variadíssimas músicas com letras como ‘Janeiras’, ‘Vós que estais à janela’, ‘Cantamos boas festas com alegria’, ‘Em Belém nasceu’, ‘Reisadas 2017’, ‘Janeiras lindas Janeiras’, ‘Um pastor vindo de longe’ e muitas outras que prenderam o público até ao fim do espectáculo.

No final, todos os grupos participantes receberam o diploma e o prémio de participação das mãos do presidente da câmara e de outros elementos do executivo local.

