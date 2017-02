Câmara Municipal de Caminha leva teatro às escolas

‘A Dra. Ricágua vai à escola’ é a peça de teatro que está em itinerância pelas escolas básicas e jardins de infância do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais. Trata-se de mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Caminha no âmbito da educação e que consiste em levar o teatro às escolas do concelho. ‘A Dra. Ricágua vai à escola’, uma produção da Krisálida - Associação Cultural do Alto Minho, já passou pelo Centro Escolar de Dem, EB e JI de Seixas, Centro Escolar de Vilar de Mouros e EB de Vilarelho.



Até Março, todas as crianças que frequentam as escolas básicas e os jardins de infância do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais têm a oportunidade de assistir à peça de teatro. Esta peça insere-se no projecto pedagógico ‘Krisálida Eduka’ c ujo objectivo é levar para as salas de aula as técnicas do teatro e aplicá-las na comunicação do conhecimento, ou seja, apresentar um trabalho artístico integrante de uma vertente pedagógica.

Neste caso concreto, a peça de teatro ‘A Dra. Ricágua vai à escola’ insere-se na temática Educação Ambiental, subordinada à água.



Em Fevereiro, vai continuar em digressão pelo JI de Moledo, EB de Moledo, JI/EB de Venade, EB de Lanhelas, JI/EB de Âncora, JI de Vila Praia de Âncora e Escola Básica e Secundária do Vale do Âncora. A itinerância da peça termina no mês de Março, no JI/EB de Caminha.

