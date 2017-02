Ponte de Lima: Obra ansiada avança na EBI de Freixo

A escola-sede do Agrupamento de Freixo - a Básica Integrada de Freixo - no concelho de Ponte de Lima vai ter as obras de beneficiação há muito ansiadas, num investimento total de 283.990 euros.

O auto de consignação da empreitada foi ontem assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Victor Mendes, na presença da direcção do Agrupamento, Associação de Estudantes, Associação de Pais e autarcas da Freguesia de Freixo, Ardegão e Mato e da Associação de Freguesias do Vale do Neiva.



Com o avanço de mais esta empreitada serão quatro as escolas basicas do 2.º e 2.º ciclos do concelho em obras de requalificação, mais um sinal da prioridade assumida pelo executivo municipal de Ponte de Lima.

Victor Mendes lembrou que a prioridade da educação visa, também, aproveitar os apoios comunitários do Portugal 2020.



É o caso da EBI de Freixo cuja beneficiação conta com 85 por cento de comparticipação de fundos comunitários, sendo os restantes 15 por cento suportados, equitativamente, pelo município de Ponte de Lima e pelo Ministério da Educação.

O edil limiano garante que está “atento à educação” por entender que “é um investimento com retorno para o desenvolvimento do concelho”.



Na EBI de Freixo, o apoio municipal vai além da obra ontem consignada, já que a autarquia é, também, um dos parceiros do Espaço de Aprendizagem Personalizado inaugurado a semana passada e que representou um investimento de 25 mil euros.

O autarca fala de um Agrupamento com “um projecto educativo que é já hoje uma referência internacional e um bom exemplo nacional” que desafiou a ser replicado por outras escolas.



O director do Agrupamento de Escolas de Freixo, Luís Fernandes, congratulou-se com a consignação da obra que vai permitir que a escola tenha espaços dignos para trabalhar.

Com as aulas a decorrer em simultâneo com a obra, “é um desafio grande” assume Luís Fernandes que anunciou que vão ser ocupados os mais variados espaços para haver “o mínimo possível de prejuízo para os alunos”.



Desafio para que “façam crescer” verba do orçamento participativo



O director do Agrupamento de Escolas de Freixo, Luís Fernandes, desafiou ontem a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, os pais e a própria comunidade a somarem o que puderem à verba de 500 euros prevista no Orçamento Participativo do Ministério da Educação.

Luís Fernandes já desafiou os alunos a apresentarem as suas ideias sobre o que podem mudar na escola com 500 euros.



O director do Agrupamento aproveitou a cerimónia de assinatura do auto de consignação da obra de beneficiação da escola-sede para lançar aquele desafio aos representantes das varias entidades presentes.

O Ministério da Educação lançou o repto aos alunos do 3.º ciclo e ensino secundário. “Pretende-se que os alunos se envolvam com as suas escolas e pensem em algo que é preciso mudar e/ou implementar” explicou Luís Fernandes.



A verba para cada projecto é de apenas 500 euros, mas “mais que o dinheiro importam as ideias” reforçou o dirigente do Agrupamento de Freixo que considera que “os próprios alunos, a Associação de Pais, as juntas de freguesia e o município podem somar um pouco mais, por pouco que seja, para concretizar melhor a ideia vencedora dos alunos.



A própria direcção do Agrupamento vai fazer as contas e tentar fazer crescer aquela verba.

A ideia mais votada será implementada ainda este ano, anunciou Luís Fernandes, que apelou aos alunos para que sejam “o mais criativos possível” e, acima de tudo “o que mudem na escola fique para sempre como um legado para os próximos alunos”.

