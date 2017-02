Theatro Circo: Música e marionetas num espetáculo para bebés

No primeiro fim de semana de fevereiro, o Theatro Circo dedica a sua programação aos mais pequenos com sessão dupla do espetáculo “Conchas”. Este musical com marionetas destina-se a crianças entre os 0 e os 5 anos de idade e ocupa o Pequeno Auditório nos dias 4 (16h00) e 5 (10h00) de fevereiro, convidando os bebés e as suas famílias a partir numa viagem pelo oceano.



“Conchas” conta a história de viajantes, pintados na tela, reais e imaginários, procurando privilegiar e envolver o público. A grande inspiração para este projeto foi o mar e todo o seu universo, uma vez que é, por excelência, o elemento comum a Portugal e Noruega. Partindo da memória coletiva dos dois países, o cruzamento entre a música e as marionetas, a expressão dramática e corporal deram vida a este espetáculo.



Neste sentido, explorando os contextos do mar e da terra, “Conchas” foi desenvolvido com o intuito de proporcionar uma experiência artística multissensorial ao s bebés e aos adultos que os acompanham. O resultado é um espetáculo icónico onde a abordagem não-verbal ganha forma através da fusão fonética das duas línguas, criando novas palavras e sons, aliada à musicalidade e à linguagem corporal.



“Conchas” é uma co-produção entre Portugal e Noruega que surgiu de um processo criativo colaborativo desenvolvido entre as companhias portuguesas d’Orfeu AC, Teatro e Marionetas de Mandrágora e a norueguesa Franzisca Aarflot Produksjoner. O cenário, as marionetas e os figurinos foram duplicados nos dois países de forma a que a digressão decorra em simultâneo nos dois locais. A encenação é de Filipa Mesquita e, em Portugal, o elenco é composto por Clara Ribeiro (interpretação e manipulação) e Ricardo Falcão (interpretação e música).



Ingressos a 10 euros por bebé, 5 euros por acompanhante (Cartão Quadrilátero 2,5€), disponíveis exclusivamente na Bilheteira do Theatro Circo.



