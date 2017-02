Geoparque Litoral de Viana do Castelo apresenta livro de apoio ao educadores e professores das escolas

O Geoparque Litoral de Viana do Castelo apresentou o “O Livro do Professor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior”, uma publicação destinada a apoiar a ação dos educadores e professores daquele agrupamento de escolas. A iniciativa contou com a presença do autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, e juntou mais de 180 professores e educadores.



O livro foi apresentado durante a iniciativa do projeto curricular integrador “Mar Maior” destinada aos docentes do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, que se enquadra nos objetivos da Estratégia Nacional para o Mar 2013--2020 e integra as áreas programáticas de educação, ciência e tecnologia e as de identidade e cultura do Plano Mar-Portugal.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, sublinhou a importância do ensino fora das salas de aula, destacando os recursos do Geoparque Litoral de Viana do Castelo como elementos chave para a compreensão da evolução do território de forma interdisciplinar.

A parceria estratégica estabelecida entre aquele agrupamento escolar e o Geoparque Litoral de Viana do Castelo pretende apoiar a implementação do Mar Maior, traz endo às salas de aula a visão de que a valorização educativa do património regional, sob as suas mais variadas dimensões, é o passo decisivo para um serviço de formação científica e humana de qualidade.

O Geoparque Litoral de Viana do Castelo tem ainda em desenvolvimento e no âmbito da sua ação educativa, projetos curriculares com o Agrupamento de Escolas do Monte da Ola (A Pequena Idade do Gelo) e com o Agrupamento de Escolas de Arga e Lima (O Património Mineiro de Arga e Lima).



O programa educativo do Geoparque Litoral de Viana do Castelo é constituído por 13 propostas pedagógicas para as áreas do Estudo do Meio, Ciências Naturais, Biologia-Geologia, História e Arqueologia, e para os níveis de ensino do 1º Ciclo ao Secundário, incluindo a Educação Especial. Em todos as propostas pedagógicas existe a possibilidade de serem trabalhadas outras áreas curriculares, com especial destaque para a Geografia, a Física-Química e a Educação Física. O programa educativo do geoparque bem como outras informações relativas ao desenvolvimento do projeto podem ser consultadas no sítio da internet em www.geoparquelitoralviana.pt.



