Ponte de Lima - A IX Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho superou as expectativas

A Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho mantem-se em Alta, sendo “um dos eventos de maior referência e expressão realizado em Ponte de Lima” disse o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Eng.º Victor Mendes na abertura desta 9ª edição.



Milhares de visitantes e mais de 10.000 doses de sarrabulho foram saboreadas este fim-de-semana em Ponte de Lima. O Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima confirmou mais uma vez que é dos verdadeiros motores do desenvolvimento económico do concelho.



Num certame dedicado à restauração, o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima foi rei, deliciando os gostos mais apurado, contando ainda com a presença dos sabores de enchidos e fumados das empresas limianas e de várias regiões do país.

Em destaque estiveram ainda os artesãos do concelho e os produtos tradicionais como os enchidos, fumeiro, vinhos, doces e licores, e outros como a sidra e a cerveja artesanal, que desta forma enriqueceram o evento, reforçando as potencialidades económicas do tecido empresarial e do mundo rural, em particular do porco bísaro.



Promovida pelo Município de Ponte de Lima no âmbito do projeto ‘Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta’, a Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho insere-se nos Fins-de-semana Gastronómicos promovidos pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, cujo objetivo é de promover o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, o ex-libris da gastronomia limiana.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

