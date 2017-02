Rui Vítor Costa é o “Guia de Visita” de fevereiro da Casa da Memória

A Casa da Memória oferece, desde o início do ano, uma programação regular que visa cativar o público para as diferentes atividades que acontecem naquele espaço. Este sábado, 04 de fevereiro, às 17h00, está marcado mais um “Guia de Visita”, desta vez com Rui Vítor Costa, Presidente da Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património.



Professor de química, cinéfilo, cronista, associativista de reconhecido mérito, com passagem por várias instituições da cidade e do concelho, Rui Vítor Costa orientará uma visita guiada à Casa da Memória, este sábado, com paragem obrigatória no núcleo de imagens da Coleção de Fotografia da Muralha. Porém, este percurso desenha-se também como um exercício de partilha de memórias individuais: o que pode uma exposição fazer lembrar a Rui Vítor Costa? Entre o cinema, a cidade, a indústria e o futebol, várias serão as memórias e paragens que fazem do Guia de Visita um autor de uma visita guiada irrepetível.



Recordamos que o “Guia de Visita” acontece no primeiro sábado de cada mês. A participação é gratuita, estando condicio nada ao espaço existente.



No dia 19 de fevereiro, às 11h00, a Casa da Memória propõe uma outra atividade, os “Domingos em Casa”, que se repetem sempre no penúltimo domingo de cada mês. Em fevereiro, a proposta consiste numa oficina de olaria, em torno de cântaros e cantarinhas, sob a alçada de Joy Hanford e Maria Fernanda Braga. Trabalhar numa roda de oleiro não é algo que se faça “do pé para a mão”. Ou será que sim? Nesta oficina partilham-se as histórias que guarda a cantarinha dos Namorados e os participantes são desafiados a meter as mão no barro.



Há domingos em que só nos apetece ficar em casa, por isso estão todos convidados a vir a esta Casa. No penúltimo domingo de cada mês, haverá diferentes oficinas sobre factos históricos, tradições, lendas, lugares ou objetos que se encontram no espaço expositivo da Casa da memória. No aconchego da Casa, propõe-se o convívio entre famílias, amigos, gerações, artistas e artesãos. A participação carece de inscrição prévia que deverá ser efetuada através do preenchimento do formulário disponível no site www.aoficina.pt.

