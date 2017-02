Caminha presente no 18.º salão internacional de turismo gastronómico

Até domingo, o Município de Caminha está presente no certame Xantar 2017 - 18º Salão Internacional de Turismo Gastronómico, na Expourense, em Ourense, Espanha, com o objetivo de dar a conhecer internacionalmente o concelho como destino turístico.



Nesta edição do Salão Internacional de Turismo Gastronómico estão 232 expositores, provenientes de 11 países (Espanha, Portugal, Panamá, Costa Rica, México, Equador, Paraguai, Franca, Perú, Cuba e Argentina), entre os quais se encontra o do Município de Caminha.



Para este salão internacional, o Município levou o que de melhor se faz no concelho a nível do artesanato e da gastronomia e ainda a panóplia de atividades que temos para oferecer durante todo o ano a quem nos visita, como são os casos da Caminha Doce, do Desfile Noturno de Carnaval, da Festa do Mar e da Sardinha, etc . O que objetivo é promover o concelho como destino turístico, atrair novos públicos e dinamizar a economia local.



Para além dos produtos e dos eventos culturais que o concelho tem para oferecer, o Município ainda integra as atividades que marcam esta edição do Xantar 2017, com a organização dos showcookings de promoção da “Festa do Mar e da Sardinha - Vila Praia de Âncora” e do “Festival Gastronómico do Bife de Espadarte - Vila Praia de Âncora”, que decorrerão no dia 3 de fevereiro. Nesse dia, também o presidente da Câmara, Miguel Alves, visitará o certame. O showcooking de promoção da “Festa do Mar e da Sardinha - Vila Praia de Âncora” conta ainda com a colaboração do Âncora Praia Futebol Clube e o Turismo Porto e Norte de Portugal e o do “Festival Gastronómico do Bife de Espadarte - Vila Praia de Âncora” com a Baleeira Pescas e o Turismo Porto e Norte de Portugal.



A Expourense pode ser visitada das 11H00 às 00H00 até sábado e no domingo encerra 18H00 (hora portuguesa). Mais informações em www.xantar.org



*** Nota da C.M. de Caminha ***

