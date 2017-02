Celorico a Mexer encerra cantares das Janeiras em Celorico de Basto

Cerca de 80 idosos do programa Celorico a Mexer estiveram ontem, 31 de janeiro, nos Paços do Concelho de Celorico de Basto a cantar as janeiras ao executivo.



“E foi com esta alegria, com esta boa disposição, com esta música tão bem cantada que encerramos o mês das janeiras” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, na receção ao grupo que entoou “Somos Estrelas”. “No último fim-de-semana tivemos 25 grupos no encontro “Vamos cantar as janeiras” e estou certo de que se vocês participassem iriam abrilhantar ainda mais aquela tarde de domingo. Muito obrigada a todos por terem vindo visitar a autarquia, gostei muito de os ouvir” destacou.



As cerca de 80 pessoas presentes nos Paços do Concelho para cantar as Janeiras integram vários grupos do Celorico a Mexer nomeadamente Cerdeira/Vacaria, Nespereira/Basto S. Clemente, Codessoso, Veade, Borba da Montanha e Carvalho. Por iniciativa própria ensaiaram nos locais de animação, com os professores de educação musical e os animadores, a música das Janeiras “Somos estrelas tão lindas a brilhar”.



Para além do presidente da Câmara Municipal a receber os idosos, esteve também o vereador da Cultura, Fernando Peixoto, o chefe de Gabinete da Presidência, Paulo Mota, e o presidente de Junta de Freguesia de Borba da Montanha, Eurico Magalhães.



Recordar que os grupos do Celorico a Mexer cantaram as janeiras nas instituições de cada freguesia por forma a vivenciar as tradições e dar mais vida às freguesias durante o mês de janeiro. Terminada esta ação, o Celorico a Mexer vai preparar-se para as tertúlias de amor, atividade usualmente muito acarinhada pelos idosos e que celebra o S. Valentim.



