O Município de Viana do Castelo, à semelhança de anos anteriores, está a partir de hoje e até dia 05 de fevereiro, na 18ª edição de Xantar - Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorrerá em Ourense, na Galiza.



Sendo a única feira internacional de Turismo Gastronómico celebrada em Espanha, o XANTAR é também ponto de encontro dos recursos turísticos das regiões participantes. Neste certame, o visitante pode conhecer os atrativos naturais, arquitetónicos, históricos e eno-gastronómicos dos diferentes Municípios e regiões de toda a Espanha e de Portugal.



No dia 4 de fevereiro, próximo sábado, será um dia de animação especial promovido pela Câmara Munici pal de Viana do Castelo, que incluirá uma Mostra de Bordados de Viana do Castelo, Prova de Vinhos pela Casa da Reina e Solar de Louredo, Showcooking “Terra & Mar” pela Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo e animação musical pela Banda de Gaiteiros da Zé Pedro - Associação Musical.



Viana do Castelo, com o intuito de conquistar visitantes e turistas da Galiza, promoverá neste certame os seus principais eventos e potencialidades turísticas, apostando na promoção do seu património natural e paisagístico e da sua riqueza monumental e cultural e na apresentação de produtos e serviços turísticos das diversas empresas do setor turístico que operam neste concelho.

