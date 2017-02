Grupo Universidade Cidadã candidata-se ao Conselho Geral da Universidade do Minho

Óscar Gonçalves, docente e investigador da Escola de Psicologia, lidera a lista do movimento Universidade Cidadã às eleições para o Conselho Geral da Universidade do Minho, agendadas para 21 de Março. O grupo Universidade Cidadã elegeu, em 2013, quatro dos doze professores e investigadores com assento no Conselho Geral, lutando agora por conquistar a maioria destes eleitos.



Licínio Lima, que liderou as duas anteriores candidaturas de Universidade Cidadã ao órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica da Universidade do Minho, apresenta-se agora como mandatário da lista que se propõe continuar a defender “um conceito de Universidade que se pauta, no seu âmago, por valores democráticos e pluralistas, pela prossecução de justiça social, pela defesa do interesse público e pela intervenção global na sociedade”.



No anúncio da candidatura ao sufrágio de 21 de Março, Óscar Gonçalves assume que Universidade Cidadã “contribuiu através da sua postura, simultaneamente exigente e dialogante, para uma melhor articulação entre o Conselho Geral e a academia”, evitando os riscos de ver este órgão “reduzido às funções de “caixa-de-ressonância do/a reitor/a” ou de locus de oposição à acção deste/a”.



> Segundo Óscar Gonçalves, “os/as colegas que ao longo de dois mandatos representaram a Universidade Cidadã foram intransigentes na defesa do nosso ideário, lutando por uma universidade mais democrática, humanizada, plural e centrada na defesa do interesse público”, reconhecendo que algumas das suas causas foram perdidas, nomeadamente a oposição à transformação da Universidade do Minho em fundação. Mesmo assim, “a nossa postura activa e dialogante evitou riscos maiores”, no que diz respeito composição do conselho de curadores, alega.



“A acção política da Universidade Cidadã nunca foi, na oposição, política de terra queimada ou política de quanto pior melhor”, declara Óscar Gonçalves na ‘newsletter’ de lançamento da candidatura ao Conselho Geral.



Os lugares dos representantes dos professores e investigadores no Conselho Geral para o mandato 2017/ 2021 serão disputados por, pelo menos, duas listas, tendo o ex-vice reitor Rui Vieira de Castro anunciado recentemente o propósito de liderar uma candidatura ao órgão.

O próximo Conselho Geral terá como tarefa organizar o processo de eleição do próximo reitor da Universidade do Minho, tendo já Rui Vieira de Castro assumido a intenção de se candidatar a esse cargo.

