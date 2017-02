Maquilhagem eleva auto-estima a doentes oncológicas

Elevar a auto-estima e contribuir para o seu processo de recuperação. Foi com este objectivo que o Hospital de Braga e o Centro de Formação Die Apfel levaram a cabo, ontem, mais um workshop de auto-maquilhagem direccionado às doentes da Unidade de Senologia do hospital bracarense. A iniciativa permitiu às participantes adquirirem conhecimentos e técnicas que lhes permitam esbater e camuflar as sequelas da doença e dos tratamentos, melhorando de forma visível a sua imagem.



“Há diversas investigações que mostram que há uma correlação positiva entre a auto-estima e a diminuição da sintomatologia depressiva”, referiu Benedita Aguiar, responsável do Centro de Formação Die Apfel que é também psicóloga clínica. Sendo a depressão uma patologia que acomete bastante as doentes oncológicas, a psicóloga entende que “é necessário fazer tudo para diminuir a incidência da patologia”.



Não curando o cancro, a maquilhagem proporciona a estas doentes uma melhor auto-estima, uma maior perspectiva de auto-eficácia, de confiança, “variáveis intra-psicológicas importantes para enfrentar uma situação muito difícil como é uma doença oncológica”, prossegue a responsável do Centro de Formação Die Apfel.



Os workshops de auto-ma quilhagem decorrem já no Hospital de Braga desde 2011, no âmbito de um projecto do Die Apfel denominada ‘Oficina de Estética’, em que as formandas se deslocam ao hospital para prestar serviços de estética aos doentes. “Posteriormente começamos a organizar estes workshops mais cirúrgicos destinados a doentes oncológicos”, prossegue Benedita Aguiar, agradecendo à unidade bracarense pela abertura que mostrou neste âmbito.



A iniciativa contou ainda com a parceria da ‘Perfumes & Companhia’ que disponibilizou maquilhadores que ensinaram várias técnicas de tratar e maquilhar o rosto. E, foram várias as doentes do hospital que quiserem participar nesta sessão.



Disfarçar a queda das sobrancelhas ou das pestanas, esbater a vermelhão ou a palidez do rosto. Estes são os principais problemas estéticos com que a doente oncológica enfrenta perante a doença e os tratamentos. Mas não só. É necessário, segundo a maquilhadora Elisabete Silva, limpar e hidratar a pele, “proporcionando um bem-estar e aumentando a auto-estima das doentes”. E, segundo a técnica, todos os produtos necessários poderão ser facilmente encontrados em qualquer superfície. “Aqui só aprendem como utilizá-los”, prossegue Elisabete Silva.

