Realizou-se no passado sábado, dia 28, a primeira tarde do Paço em Família de 2017. Uma oficina de arte dedicada a Pinturas, gravuras e iluminuras (da Pré-história à Idade Média).



Desde há milhares de anos que o Homem representa simbolicamente tudo o que o rodeia das mais variadas formas - a natureza, os animais, as atividades quotidianas e o seu imaginário.



Nesta oficina os participantes foram desafiados a desvendar os segredos da Arte Pré-histórica e Medieval, através da recriação de tintas e técnicas de pintura e gravura utilizadas há muitos, muitos anos atrás.



Experimentaram fazer pinturas e gravuras como o Homem fazia durante a Pré-h istória e, num salto de gigante, entraram na Idade Média para criar uma iluminura como as dos livros copiados pelos monges, no tempo dos reis e cavaleiros.



Conheceram e usaram como inspiração alguns dos documentos e locais arqueológicos mais emblemáticos de Portugal e de Arcos de Valdevez!



A imaginação foi o limite numa tarde passada com muita cor e animação!



De referir que no âmbito das festividades carnavalescas, no sábado, dia 25 de fevereiro, o Paço recebe, às 15h00, um workshop de Carnaval, denominado de “Baile de Máscaras de Venezianas” e às 21h00, um Baile Veneziano.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

