Ambientador Mikado Namorar Portugal vai levar a fragrância do amor a todos os lares

autor Redacção num. de artigos 30994

A fragrância do amor prepara-se para dar ainda mais encanto aos nossos lares, graças ao produto criado pela Ydentik para a edição de 2017 da intensa e emotiva programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’. O Ambientador Mikado Namorar Portugal respira amor por todos os poros, exalando um suave e cativante aroma a frutos vermelhos com um ligeiro travo de canela. A apresentação do novo produto decorreu durante a manhã de hoje, 02 de fevereiro, e teve como pano de fundo um dos mais belos e emblemáticos espaços bracarenses, o jardim de Santa Bárbara.



A abertura da sessão ficou a cargo da vereadora da Cultura do Município de Vila Verde, Júlia Fernandes, que, de regresso à capital do Minho para voltar a promover a marca Namorar Portugal, agradeceu a parceria e a hospitalidade. “Estamos novamente em Braga para o lançamento de um produto Namorar Portugal, desta vez neste excelente espaço do Daniel Vilaça, que este ano apresenta um novo produto. Quero-lhe agradecer por pertencer a esta família e por nos ter acolhido no seu espaço, que é um ótimo motivo para visitarmos este lugar emblemático de Braga, mesmo em frente ao jardim de Santa Bárbara”, afirmou Júlia Fernandes.



Ambientador está à venda em todo o país e no estrangeiro

Por sua vez, o Diretor-geral, Daniel Vilaça, começou por agradecer ao Município de Vila Verde a parceria entre a Ydentik e marca Namorar Portugal, acrescentando que o Perfume Namorar Portugal (lançado em 2016) “foi um sucesso”. E é nesta senda de êxito e sucesso que surge o Ambientador Mikado Namorar Portugal. “Este produto para o lar é muito apreciado pelas senhoras e é uma boa prenda para os namorados oferecerem. O ambientador é composto por frutos v ermelhos (morangos, framboesas e mirtilos) e tem ainda um toque final de canela para apimentar o ‘Mês do Romance’”, referiu Daniel Vilaça, sobre um produto respira tradição lusitana, já que a própria embalagem é feita em cortiça. O Ambientador Namorar Portugal prepara-se para conquistar corações nos quatro cantos do mundo e “já está à venda nas 52 lojas Ydentik em Portugal e em mais sete países, levando os produtos e as tradições portuguesas para fora de portas”.



Uma fragrância criada à base de produtos locais

Presente na sessão, o presidente do Município de Vila Verde, António Vilela, agradeceu ao promotor o enorme empenho e criatividade que tem demonstrado e deixou votos de sucesso para a comercialização do produto nos mercados. “Este produto tem utilização em todos os lares e esta componente também é importante para a implementação da marca Namorar Portugal. Além disso, está à venda em todo o país e no estrangeiro, o que é um sinal de que quando as pessoas são criativas e têm um forte ímpeto empresarial, conseguem criar e conquistar mercados”, afirmou o edil, sem esconder a satisfação pelo facto de a fragrância ser produzida com ‘ingredientes’ locais.



“Utiliza os produtos locais da nossa agricultura, associados ao mundo rural, que são a nossa matriz. Os pequenos frutos estão em grande crescimento em Vila Verde, somos um dos concelhos com maior número de produtores e área plantada em todo o país. É bom ver que os pequenos frutos começam também a evoluir e a serem aproveitados para outras áreas além da gastronomia. São frutos associados ao amor, que encaixam perfeitamente no conceito do Mês do Romance”, concluiu António Vilela.



