Livro de poemas solidário com Alepo

Amanhã, será apresentado pelas 15 horas, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, o livro ‘Cinco Lágrimas por Alepo’, um livro de poemas solidário cujos os lucros reverterão na íntegra para o programa na Síria da UNICEF. O evento é organizado por António Gaspar Cunha e Conceição Lima, e outros autores.



Uma notícia lida por Conceição Lima no jornal Público (“Em Alepo, contam-se os dias para a morte”), colocada posteriormente no seu mural, foi o mote para que António Gaspar Cunha escrevesse cinco poemas sobre o tema, e os colocasse no seu blog ‘O Triunfo do Cucos’.

Os cinco poemas do autor, levaram à criação de um de grupo de trabalho com alguns poetas, que em pouco mais de duas semanas, produziram o livro.



“No breve espaço de tempo em que os poemas desta obra começaram a fluir pelo lugar para eles criado, e o seu conteúdo foi sendo absorvido, permitir-se-á dizer, porque se sente, que esta obra não é uma colectânea de poemas. Na verdade, os versos nem espelham estados de alma momentâneos, são muito mais do que reacções a estímulos repentinos, são ideias bem claras sobre o mundo”, explicam Conceição Lima e António Gaspar Cunha.



E acrescentam: “aqui falam as almas dos poetas. São almas que choram, que gritam, que se enfurecem, que clamam esperança e que por vezes sorriem. É um livro de poesia de uma beleza erguida passo-a-passo; são choros, sob a forma de poemas, que se juntam até formar um dilúvio de esperança.”

A apresentação estará a cargo de Conceição Lima e António Gaspar Cunha. Com momentos musicais e a leitura dos poemas do livro. A entrada é livre.

