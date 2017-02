Espanhol detido em Monção com 94 quilos de haxixe

O Tribunal Judicial de Monção determinou ontem a prisão preventiva ao homem de 34 anos detido pela GNR, em Monção, numa acção que envolveu o Corpo Nacional de Polícia de Espanha e que permitiu apreender haxixe suficiente para mais de 188 mil doses.

A detenção do suspeito, de nacionalidade espanhola, foi consumada anteontem quando este tentava chegar a Espanha.



Foi detido após comunicação do Cuerpo Nacional de Policia (CNP) de Espanha, através do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Tuy/Valença, que estaria no encalce de uma viatura suspeita que seguia em direcção a Portugal.

Na sequência da comunicação foram de imediato accionados meios do Destacamento Territorial de Valença para interceptar aquela viatura, o que viria a acontecer em Monção.

Da busca à viatura resultou a apreensão de 94,13 quilos de haxixe e a própria viatura.

O detido já tem antecedentes criminais em Espanha pelo crime de furto.

