Concurso de Teatro da Póvoa de Lanhoso apresenta ‘A Turista’

Prossegue este fim-de-semana a XIII edição do Concurso Nacional de Teatro da Póvoa de Lanhoso, com a apresentação no Theatro Club de mais dois espectáculos a concurso.

A primeria peça sobe ao palco já na noite de hoje, pelas 21.45 horas. Trata-se de ‘A Turista’, de Francisco Manata, pelo Grupo Mérito Dramático Avintense, de Avintes.



Com encenação de Manuel Ramos Costa, ‘A Turista’ conta a história de um casal e de uma rapariga que, para ultrapassarem o isolamento e o enfado quotidianos se entretêm a pregar partidas a todas as visitas que pedem para pernoitar na sua casa. A vítim a que surge nesta estória é uma inglesa cujo carro avariou não muito longe da residência. Só que desta vez a brincadeira não correu bem e as consequências acabam por os conduzir ao lugar onde a tragédia mora.



Com texto de Leandro Vale e do Grupo de Teatro Renascer, ‘Yerma’ é é a peça do concurso que se segue, subindo ao palco amanhã, também pelas 21.45 horas.

Promovido pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso em parceria com a Federação Portuguesa de Teatro e com o apoio da Fundação INATEL, o certame continua a ser um dos mais relevantes momentos da programação cultural desta autarquia.

