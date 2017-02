Namorar Portugal: ‘Ambientador Mikado’ à base de frutos vermelhos

É mais um dos produtos da marca ‘Namorar Portugal’ e uma boa sugestão para oferecer à sua cara metade no Dia dos Namorados. O ‘Ambientador Mikado’ é a nova proposta apresentada pela Ydentik, um dos parceiros bracarenses da marca ‘Namorar Portugal’, no âmbito do programa ‘Fevereiro, Mês do Romance’ promovido pela Câmara Municipal de Vila Verde.

Depois de em 2016 ter lançado um perfume, a marca de perfumes sediada em Braga aposta este ano num ambientador para casa feito à base de frutos vermelhos (morangos, amoras, mirtilos) e um toque de canela para “apimentar” o amor e ambiente.



O ‘Ambientador Mikado’ é vendido numa caixa de cortiça, produto, segundo Daniel Vilaça, que também identifica bem o nosso país.

“São 200 ml de fragância que dura, em média, quatro, cinco meses”, refere o responsável da marca de perfumes.



O novo ambientador está já disponível nas 52 lojas da marca espalhados por todo o país e em outros sete países, entre eles a Suíça, Tunísia, Irlanda, França, México.

“Esperamos que este novo p roduto tenha ainda mais sucesso do que o anterior”, adianta o responsável.

Júlia Fernandes, vereadora da autarquia vilaverdense agradeceu ao responsável do novo produto por, “uma vez mais, se ter associado à marca ‘Namorar Portugal’.



António Vilela, presidente da Câmara de Vila Verde frisou a versatilidade deste novo produto, que pode ser utilizado em qualquer ambiente, e mostrou-se satisfeito pelo facto de estar já “fora de portas, sinal de que quando as pessoas são criativas conseguem conquistar mercados”.

O autarca vilaverdense mostrou-se também satisfeito pelo facto deste ambientador utilizar na sua base produtos locais como são o caso dos frutos vermelhos, “ produtos em grande crescimento no nosso concelho”.



António Vilela afirmou que Vila Verde é hoje o concelho com o maior número de produtores de frutos vermelhos e com maior área de plantação deste tipo de frutos.

“O facto de começarmos a dar outra utilidade para além daquilo que é a sua aplicação na área da gastronomia é também muito animador”, referiu o autarca vilaverdense.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas