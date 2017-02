Esposende: Jardim do Tribunal vai ter nova iluminação

A Câmara Municipal de Esposende vai proceder à remodelação da rede de iluminação pública do Jardim do Tribunal e Centro de Informação Turística.



A intervenção rondará os 9 500 euros de investimento e traduz-se na substituição dos pontos de luz existentes, tipo pimenteiro, por colunas com aproximadamente 4 metros de altura, sendo que os novos equipamentos são de tecnologia LED, que é mais eficiente e garante maior autonomia energética e durabilidade.

Assim, para além de garantirem maior eficiência energética e mais resistência, as novas luminárias assegurarão uma iluminação mais adequada nesta zona central da cidade.



Esta intervenção ocorre no âmbito do Plano de Gestão Sustentada da Energia, implementado pelo Município, que já permitiu uma poupança assinalável, possibilitando, inclusive, a religação dos pontos de luz que haviam sido desligados em 2012.



