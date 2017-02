Casa dos Crivos apresenta ciclo de cinema infanto-juvenil

A Casa dos Crivos acolhe durante este mês de Fevereiro o Ciclo de Cinema Infanto-Juvenil ‘Animatographo Volume 6’. Esta iniciativa é organizada em parceria com a Confederação e com a artista plástica Olga Neves.



O ‘Animatographo volume 6’ inclui três sessões de cinema (11, 18 e 25 de Fevereiro) em torno da abstracção promovida pela brincadeira no universo infantil que a época de Carnaval suscita. Do Carlitos e os seus companheiros que brincam nas ruas ribeirinhas do Porto, ao Chaplin que diverte e educa o seu garoto num mundo rugoso de início de século XX nos Estados Unidos. A última sessão será dedicada ao realizador José Miguel Ribeiro, com o seu multi-premiado “A Suspeita” e “O Passeio de Domingo”. No primeiro, um compartimento de comboio, quatro pessoas, um revisor, um canivete de Barcelos e um potencial assassino, que não sabemos se vão chegar todos ao fim da viagem. No segundo, um casal que discute e os filhos que decidem ir brincar para um jardim de couves gigantes.



A 4 de Março, ainda inserida nesta programação do Animatographo, realiza-se a “Officina de Stop Motion - Animar os Recortes”, onde serão animadas marionetas a partir de uma técnica pertencente aos primórdios do cinema de animação, e que perdura até hoje. Dedicada a famílias, será possível fazer o vo sso primeiro filme de animação com as marionetas construídas em família.



Animatographo é uma programação cinematográfica da Confederação - Colectivo de Investigação Teatral dedicada à Infância e Juventude. O nome dado a estas Sessões vem do latim animus (animado) e do grego graphein (descrever). Foi este o nome dado às primeiras salas de cinema portuguesas e simultaneamente o termo pelo qual ficou conhecido em Portugal o Cinematographo, uma máquina de filmar, revelar e projetar, patenteada pelos irmãos Lumière (França) em 1895 e trazida para Portugal em 1896 pelo pioneiro do cinema português Aurélio da Paz dos Reis.



ANIMATOGRAPHO - VOLUME 6

SESSÃO PARA FAMÍLIAS

Casa dos Crivos

11 Fevereiro || 15h00

Aniki-Bóbó - 1942, pb, fic. Pt. 68' Manoel de Oliveira

Classificação etária: M6



18 Fevereiro || 15h00

The Kid - 1921, pb, fic. EUA. 68’ Charles Chaplin

Classificação etária: M6



25 Fevereiro || 15h00

A Suspeita - 1999, cor, anim. Pt. 25' José Miguel Ribeiro Passeio de Domingo - 2009, cor, anim. Pt. 20' José Miguel Ribeiro

Classificação etária: M6



4 Março | 14h30-18h00

Officina de Stop Motion - Animar os Recortes

Inscrições: Limitadas a 5 grupos/famílias



*** Nota da C.M. de Braga ***

