Município de Vila Verde lança concurso superior a 1,2 milhões de euros para investimento em saneamento básico na Freguesia de Soutelo

A Câmara Municipal de Vila Verde aprova na próxima reunião do Executivo Municipal, o programa de concurso e o caderno de encargos para a execução da empreitada “Rede de Saneamento da Freguesia de Soutelo”. Tendo em linha de conta o orçamento resultante do projeto de execução já concluído, o valor da empreitada ascende a 1 133 385,36€ (IVA não incluído).



A execução desta obra estruturante, que vai alargar muito significativamente a rede de saneamento na Freguesia de Soutelo, deverá decorrer no prazo máximo de um ano e representa, assim, uma resposta, no imediato, aos anseios e às efetivas necessidades da população Soutelense.



Em 2017 e 2018, a Câmara Municipal vai realizar um investimento global acima dos 6 milhões de euros para fazer chegar a rede de saneamento à grande maioria das habitações concelhias, dando, assim, um passo decisivo no sentido da almejada universalização do acesso dos Vilaverdenses a um serviço de capital importância em matéria de bem-estar e de preservação da qualidade ambiental.



O Presidente da edilidade Vilaverdense, Dr. António Vilela, sublinha “a importância estratégica de mais este avultado investimento para a melhoria das condições de vida das famílias Soutelenses” e aduz que, “com esta obra, a Freguesia de Soutelo, que possui já alguns equipamentos dignos de registo, como o Centro de Dinamização Empresarial, a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e um moderno centro escolar, por exemplo, vê reforçada a sua atratividade e competitividade, tornando-se ainda mais apelativa para novos habitantes e investimentos empresariais.”



Na perspetiva do mesmo Edil, “2017 será um ano chave para todo o concelho de Vila Verde que vai conhecer a concretização de uma série de obras de crucial importância em matéria de fluidez do trânsito e de segurança rodoviária, no tocante ao alargamento e melhoria de equipamentos e serviços ao nível do abastecimento público de água e do saneamento básico e no atinente à reabilitação das principais zonas urbanas, lançando, definitivamente, Vila Verde no trilho da prosperidade e da modernidade.”



O Dr. António Vilela assevera que “apesar das dificuldades financeiras que o País vem atravessando, o Município de Vila Verde, devido à sua situação financeira estável e ambição de estar continuamente na linha da frente da captação de investimento e melhoria da qualidade, os Vilaverdenses assistirão nos próximos tempos ao culminar de uma série de respostas céleres e eficazes às necessidades de desenvolvimento local sentidas pelas respetivas autarquias locais e pelas populações.”



