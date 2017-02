Município de Vila Verde renova protocolo de colaboração com seis Farmácias e duas IPSS`s para apoiar famílias carenciadas

autor Redacção num. de artigos 31003

O Município de Vila Verde celebrou, no dia 2 de fevereiro, mais um protocolo de colaboração do projeto “MEDIVIDA” com a Farmácia Ribeira do Neiva, a Farmácia do Prado, Farmácia Universal, a Farmácia Costa Macedo, a Farmácia Fátima Marques, a Farmácia Medeiros, a Casa do Povo de Ribeira do Neiva e o Centro Comunitário de Prado, que visa estabelecer as condições entre o Município de Vila Verde e as referidas farmácias e IPSS’s, destinadas a reafirmar e reforçar a tomada de medidas que promovam a solidariedade, a justiça e a coesão social.



No ato de assinatura do protocolo, a Vereadora da Ação Social, Drª Júlia Fernandes, reforçou, que com este projeto pretende-se “Garantir uma maior acessibilidade dos munícipes vilaverdenses com menores recursos sócio-económicos à medicação prescrita em contexto de doença; promover e potenciar a responsabilidade social empresarial, concretamente das farmácias concelhias e promover e potenciar uma intervenção em rede, integrada e concertada, envolvendo as IPSS’s concelhias enquanto estruturas qualificadas próximas da população.”



De referir que no âmbito deste protocolo as farmácias adquirem a qualidade de entidades aderentes, assegurando os apoios previstos no âmbito do presente Protocolo. As IPSS’s aderentes adquirem a função de entidades sinalizadoras dos munícipes com direitos aos benefícios previstos no presente Protocolo. São beneficiários dos apoios deste Protocolo os munícipes e /ou agregados familiares sinalizadas pelas IPSS’s. Por sua vez o Município de Vila Verde, tem a função de mediador, compromete-se a assegurar a respetiva divulgação, supervisão, monitorização e operacionalização de forma articulada, concertada, integrada e participativa.





BALANÇO ANUAL MEDIVIDA - 2016



O Protocolo de colaboração MEDIVIDA, estabelecido entre o Município de Vila Verde, as farmácias aderentes, Farmácia Ribeira do Neiva, Farmácia do Prado, Farmácia Universal; Farmácia Costa Macedo, Farmácia Fátima Marques e Farmácia Medeiros, e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s), Casa do Povo de Ribeira do Neiva, Centro Comunitário de Prado, assinado a 18 de dezembro de 2014, teve como objetivo, garantir uma maior acessibilidade das famílias residentes no Concelho de Vila Verde com menores recursos sócio-económicos à medicação prescrita em contexto de doença; promover e potenciar a responsabilidade social empresarial, concretamente das farmácias concelhias; promover e potenciar uma intervenção em rede, integrada e concertada, envolvendo as IPSS’s concelhias enquanto estruturas qualificadas próximas da população.



Durante o ano 2015 o Protocolo decorreu com sucesso, mantendo-se os pressupostos durante o ano 2016.



No ano 2016, as farmácias doaram às IPSS´s o valor global de 2650,00€. A Farmácia Medeiros e a Farmácia Ribeiro do Neiva doaram 1100,00 € à Casa do Povo de Ribeira do Neiva, e a Farmácia Fátima Marques, a Farmácia Costa Macedo, a Farmácia do Prado e a Farmácia Universal doaram, no seu conjunto, 1550,00 € ao Centro Comunitário de Prado. Além do precioso donativo, as farmácias colaboraram eficazmente na entrega de medicamentos aos beneficiários sinalizados pelas IPSS’s aderentes e agiram em conformidade com Modelo de Operacionalização previsto no Protocolo.



Estes donativos garantiram o acesso das famílias em situação de precariedade económica à medicação prescrita em contexto de doença, sendo asseguradas pelas equipas de atendimento e acompanhamento social, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2016, o total de 59 sinalizações, a que correspondem 109 prescrições médicas.



Registe-se que as famílias sinalizadas tiveram um acompanhamento próximo e sistemático sendo corresponsabilizadas no seu processo de inserção social. Ressalva-se que as situações mais graves, onde se destacam pessoas com doença crónica e prolongada, beneficiaram de um apoio regular/mensal, sendo por este motivo contabilizado o apoio com medicação a um total de 39 famílias.



A Vereadora da Ação Social, Drª Júlia Fernandes, agradeceu a grande generosidade das farmácias aderentes ao Projeto Medivida e congratulou-se com esta onda de solidariedade das farmácias que permitiu a todos os cidadãos vilaverdenses e com dificuldades económicas aceder à medicação em contexto de doença. Referiu ainda que o número de famílias apoiadas aumentou no último ano, e que espera, com o contributo das farmácias solidárias, continuar a apoiar cada vez mais aqueles que mais precisam.



