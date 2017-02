Município de Vieira do Minho está empenhado no sucesso da Feira do Fumeiro

autor Redacção num. de artigos 31007

Com o intuito de preparar a 11ª edição da Feira do Fumeiro que vai ter lugar nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, o Município Vieirense realizou, mais uma reunião de que juntou à mesma mesa, o presidente da Câmara Municipal, António Cardoso, o veterinário municipal, José Vieira Leite e os produtores concelhios de fumeiro.



A reunião teve por objetivo tratar de questões relacionadas com as vistorias sanitárias, questões de logística, bem como limar arestas e acertar pormenores para que nesta edição tudo corra de feição. Neste encontro com os produtores, o edil vieirense aproveitou para apelar ao rigor dos produtores, salientando que “ é intenção da autarquia uniformizar as b oas práticas e o controlo de qualidade, transformando a feira do fumeiro de Vieira do Minho na melhor do país”.



A Feira do Fumeiro de Vieira do Minho 2017 promete, uma vez mais ser um evento de excelência que vai reunir num só espaço os vários produtores concelhios, divulgando todas as potencialidades e saber fazer deste concelho Minhoto, bem como atrair para o concelho milhares de turistas e forasteiros amantes dos produtos de fumeiro. Na tarde de ontem decorreu também o encontro com os produtores locais de artesanato e produtos agrícolas, tendo em vista a sua participação na edição deste ano da Feira do Fumeiro.



*** Nota da C.M. de Vieira do Minho ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas