Jovem músico de Mire de Tibães destaca-se em Concurso Nacional de Clarinete

autor Redacção num. de artigos 31007

Alexandre Abreu, natural de Mire de Tibães, Braga, foi laureado com o 2.º Prémio no festival ClarMeet Porto. O jovem tibanense toca clarinete e desde muito cedo demonstrou uma aptidão e gosto para a música. Com apenas 18 anos tem-se destacado, conquistando algumas distinções.



Para o aluno da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), na classe de António Saiote, a decisão de participar no concurso “foi uma oportunidade excelente para fazer música e tornou-se melhor ao fazê-lo com amigos”, explicou Alexandre em entrevista à Revista Musical Portuguesa.



“Senti que todo o trabalho foi recompensado - foi uma enorme felicidade! [O concurso] é uma excelente iniciativa da APC - é possível ouvir músicos excelentes e aprender com isso”, disse em declarações à mesma revista.



A atração pela música começou desde muito cedo, na Escola Básica do Carrascal, onde Alexandre já se destacava pela vontade e técnica demonstradas ao tocar flauta. Decidiu então aprender a tocar clarinete e seguiu-se naturalmente a Academia de Música de Vila Verde, ingressando posteriormente, no 9.º ano, no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga.



Ainda antes deste prémio, nota ainda para o primeiro lugar no II Concurso Nacional de Música de Câmara de Vila Verde, conquistado ao lado do seu amigo percussionista Henrique Ramos. A Junta de Freguesia de Mire de Tibães parabeniza Alexandre Abreu que através do seu trabalho e talento incorpora o espírito de abertura que a própria freguesia pretende obter com o concelho e com o país.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas