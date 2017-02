Braga mostra potencialidades ao mercado Espanhol

O Município de Braga, a InvestBraga e a Associação Comercial de Braga marcaram presença na 18.ª edição do Xantar - Salão Internacional de Turismo Gastronómico, que decorre até este Domingo, dia 5 de Fevereiro, em Ourense, Espanha.



Esta acção teve como objectivo promover Braga e a Região no panorama internacional, dando especial atenção à gastronomia Bracarense, mas os eventos e iniciativas do Concelho, assim como o futuro Parque de Exposições de Braga (PEB).



“Temos um desiderato muito forte de ampliar a visibilidade e promoção do melhor que se faz em Braga”, referiu António Barroso do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Braga, acrescentando que esta presença no Xantar “já é incontornável, tratando-se de uma grande oportunidade de estabelecer contactos com os visitantes do salão, mas também dos profissionais de turismo e da comunicação social galega, que é um factor determinante para atrair mais turistas e operadores turísticos a Braga”.



Segundo o responsável, a gastronomia e os vinhos da Região “são verdadeiras âncoras de atractividade que devem ser potenciadas e é com esse intuito que marcamos presença em Xantar, uma das maiores feiras de turismo espanholas”, explicou António Barroso, sublinhando que esta acção ficou também marcada pela apresentação da nova agenda geral de eventos e da iniciativa ‘Taste Braga’, uma campanha focada na promoção dos eventos eno-gastronómicos que se realizam em Braga.



Directora de Turismo da Galiza visita espaço de Braga

Braga esteve presente no Xantar 2017 num espaço próprio de divulgação onde recebeu a visita da directora de Turismo da Galiza, Nava Castro, do director da Expourense, Alejandro Rubin, do presidente da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, entre outras entidades portuguesas e espanholas.

Nesta edição, Braga apresentou também um showcooking pela chef Maria José Machado do restaurante ‘Brac’, que brindou os visitantes com os tradicionais ‘rojões à minhota’, o já conhecido ‘mil folhas de bacalhau’, finalizando com o singular Pudim Abade de Priscos.



Este certame foi, também, ‘uma boa oportunidade’ para promover os grandes eventos que Braga realiza como a Semana Santa, a Rampa da Falperra, a Braga Romana, as festas de S. João, a Noite Branca, a Braga Barroca ou as iniciativas da Braga é Natal, incluindo o Presépio Vivo de Priscos, assim como todo o Património local, as actividades culturais e desportivas, sem esquecer o distinto e competitivo comércio do Concelho.



Este ano a novidade da realização da super especial do Rally de Portugal nas ruas do Centro Histórico de Braga, teve direito a um espaço distinto com a disponibilização de um simulador de corridas automóveis.



Futuro Parque de Exposições e Agro 2017 apresentados à imprensa galega

A presença no Xantar 2017 foi ainda uma oportunidade para se apresentar à comunicação social galega o futuro Parque de Exposições de Braga e a próxima edição da Agro, que se realizará de 23 a 26 de Março. A 50.ª edição da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, incluirá também um Salão dedicado ao Agro-tech, assim como concursos pecuários e uma grande gala que se realizará na noite de 24 de Março.



Esta edição de Xantar que se realiza entre 1 e 5 de Fevereiro, conta com 232 expositores de 11 países (Espanha, Portugal, Panamá, Costa Rica, México, Equador, Paraguai, França, Perú, Cuba e Argentina), sendo a mais internacional de sempre. Esta que é a maior feira de turismo da Galiza e uma das maiores de Espanha realiza-se na Expourense que, com os seus 12.000 m2, espera a visita de mais de 25 mil pessoas.



O Xantar tem relevado ser um evento com forte componente de negócios cheio de oportunidades para os vários parceiros.



“É necessário intensificar a promoção em mercados mais alargados mas de proximidade, como a Galiza, principalmente para reforçar a nossa atractividade na época baixa, combatendo a sazonalidade turística e aproximando as empresas dos dois lados da fronteira”, concluiu António Barroso, lembrando que actualmente Braga “apresenta um grande dinamismo turístico que muito se deve ao sector privado, o que faz de Braga um Concelho atractivo, distinto e cativante para quem o visita.



