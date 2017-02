Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade visita Bairro da Cumieira em Fafe

Catarina Marcelino, Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, esteve esta tarde, em Fafe, em visita ao “Projecto Ei! - Educação para a Inclusão” no Bairro da Cumieira.



Catarina Marcelino, visitou as instalações do projeto, acompanhada pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Pompeu Martins, reconhecendo a importância destas ações no combate à exclusão social e ao abandono escolar.



“Este é, de facto, um projeto muito interessante, porque está numa comunidade com dificuldades de integração e há aqui um grande esforço de trabalhar com a comunidade cigana, uma das mais difíceis do ponto de vista da exclusão social no país.

Temos aqui um conjunto de estratégias para que as crianças e os jovens possam prosseguir os seus estudos e ter uma integração social maior.

O grande objetivo destes projetos é que as crianças, apesar de virem de condições sociais mais difíceis ou de menor integração, possam ter igualdade de oportunidades. O que eu desejava era que estes jovens que aqui estão que tenham vontade condições e oportunidades para chegar à Universidade e tirar uma licenciatura.”



“Julgo que o maior investimento que podemos fazer no nosso país é na educa ção de todas as crianças, mas destas em particular, porque a única forma de sair da exclusão social é mesmo pela educação e pela formação.

Já lancei aqui, em Fafe, um desafio de conseguirmos que, pelo menos, um rapaz e uma rapariga, prossigam os seus estudos na Universidade e espero que consigamos alcançar este e muitos mais objectivos.”, acrescentou.





Recorde-se que o “Projeto EI! - Educação para a Inclusão”, promovido pela Sol do Ave, procura contribuir para a promoção de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica, social e territorial.



Este projeto propõe-se intervir junto das crianças e jovens do Bairro da Cumieira, entre os 6 e os 30 anos de idade, proporcionando-lhes um conjunto de recursos suscetíveis de promover a inclusão e o sucesso escolar, a inclusão digital e o exercício de uma cidadania ativa.



Neste momento, o Projeto totaliza os 197 participantes e terá a duração de três anos, em colaboração com o Município de Fafe, Agrupamento de Escolas Montelongo, Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, CPCJ de Fafe, IPDJ, Nun'Alvares, Cercifaf, Junta de Arões S. Cristina e Padarias Silva.



*** Nota da C.M. de Fafe ***

