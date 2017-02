Telhados de jazigos arrancados pelo vento em Viana do Castelo

O vento também não deu tréguas em Alvarães, no concelho de Viana do Castelo. Os telhados de cerca de 10 jazigos ficaram completamente destruídos, provocando ainda estragos em outros jazigos. O presidente da Junta de Freguesia de Alvarães, Fernando Martins, adiantou ao Correio do Minho que “se está a fazer o levantamento dos prejuízos”, confirmando que “não existe seguro para cobrir os danos”.

“A junta de freguesia não tem responsabilidade sobre a situação. Já falei com a Câmara Municipal de Viana do Castelo e estamos a fazer o levantamento de todos os estragos para enviar um orçamento”, contou ainda o autarca.

No imediato, até porque é fim--de-semana e muitas pessoas aproveitam para se deslocar ao cemitérios, Fernando Martins garantiu que se “vai acautelar a segurança e encontrar uma solução rápida para os jazigos que ficaram sem telhado, porque chove no interior”. E o presidente da junta de freguesia foi peremptório: “ainda não está nada decidido, mas vamos tentar ajudar a minimizar os danos”.

Uma outra situação mais grave aconteceu na freguesia de Meadela, onde uma árvore caiu sobre uma habitação, causando danos significativos nas telhas mas sem causar ferimentos nas pessoas que lá residem.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas