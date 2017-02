“Situação em Guimarães está caótica”

“A situação no concelho está caótica”. Foi este o balanço que o vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal de Guimarães, Amadeu Portilha, fez dos estragos provocados pelo mau tempo no concelho. O caso “mais grave” foi a cobertura do complexo das piscinas que “foi pelo ar” devido aos ventos fortes. “O equipamento está encerrado por tempo indeterminado, afectando cerca de mil utentes por dia, que frequentam as inúmeras actividades ali realizadas”, confirmou o vereador, admitindo que “os prejuízos são incalculáveis”.

Durante a tarde de ontem, a preocupação era “tratar rapidamente da impermeabilização do edifício porque a piscina está se m tecto e chove lá dentro como cá fora”, lamentou ainda aquele responsável, admitindo que “demorará semanas ou meses a reparar o problema”.

O vereador da Protecção Civil adiantou ainda que “os serviços municipais estão já a proceder à avaliação dos estragos e a dar início ao processo de reparação da cobertura”. E Amadeu Portilha foi mais longe: “não percebemos como isto aconteceu. A cobertura de placas de cobre enroladas que pesam toneladas. Estamos agora a tentar resolver a situação da melhor forma. Desta vez, o mau tempo bateu à nossa porta”.

A chuva e o vento continuaram durante a tarde e princípio da noite a provocar estragos um pouco por todo o concelho.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas