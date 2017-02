Rotary Club de Braga envia 500 livros para Moçambique

O Rotary Club de Braga vai enviar brevemente 500 livros infanto-juvenis para Moçambique. Este é o resultado de um projecto que começou a ser desenvolvido em Setembro e que envolveu vários parceiros na sua concretização.

A campanha de angariação de livros foi a primeira actividade desenvolvida por Laura Fernandes enquanto presidente do Clube 1970 do Rotary. “Foi uma ideia que surgiu em Setembro , mês que o Rotary dedicou à educação básica e à alfabetização”, começou por explicar.

Na concretização do projecto colaboraram diversas entidades concretamente a Associação de Pais da Escola EB 1 de Fraião, a Junta de Freguesia da Sé, Maximinos e Cividade, a Escola Secundária de Barcelos e a Torrestir. Esta última é a empresa que se voluntariou para transportar os livros de Braga até Maputo, onde vão ser entregues ao Rotary Club de Maputo que os fará chegar a crianças carenciadas.

Depois de lerem o respectivo livro, as crianças são convidadas a entregá-lo à Casa Madre Maria Clara da Missão S. José de Lhanguene, instituição que se dedica à promoção da educação em meninas em situações difíceis e conta também com uma escola comunitária.

“A instituição escolhida para receber estes livros satisfaz o propósito do projecto, uma vez que dispõe de espaço próprio para inc entivar as meninas que apoia e outros alunos da escola comunitária”, referiu, realçando que estes livros vão contribuir para o desenvolvimento de competências de leitura essenciais para a formação de leitores numa comunidade que constrói futuros apesar das dificuldades e dos constrangimentos quotidianos”.

O Rotary Club de Maputo, presidido por Isabel Morango, já prontificou a fornecer o bibliotecário para albergar os livros que vão ficar disponíveis na Casa Madre Maria Clara.

Docente na Escola Secundária de Barcelos, Laura Fernandes levou o seu entusiasmo por este projecto até ao estabelecimento de ensino. Seis turmas — A, B, C e D do 7.º ano; e A e B do 8.º ano — envolveram-se no projecto e escreveram cartas que acompanham os livros para que os meninos que os receberem tenham em mãos mais do que um livro.

Na recta final da concretização do projecto, a presidente do Rotary Club de Braga faz um balanço positivo, realçando que o mesmo superou todas as expectativas. “Confesso que a nossa ideia inicial era angariar 300 livros, mas a ideia foi tão bem acolhida que temos 500 e só não são mais porque o mais complicado é mesmo o seu transporte para Maputo”, referiu, realçando mais uma vez a colaboração da empresa que vai proceder à entrega dos livros.

