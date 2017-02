Greve de funcionários ‘fechou’ 16 escolas do concelho

A greve de pessoal não docente, marcada para ontem pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais levou ao encerramento de 16 escolas do ensino básico e secundário no concelho de Braga.

No Agrupamento de Escolas Francisco Sanches, por exemplo, encerraram seis dos oito estabelecimentos de ensino. As portas estiveram encerradas na escola-mãe (Francisco Sanches), na escola EB1 das Enguardas, e nas escolas EB1 e Jardins de Infância do Bairro da Alegria, da Quinta da Veiga e de São Victor. O Jardim de Infância da Quinta das Fontes e a Escola EB1 e Jardim de Infância do Bairro da Misericórdia funcionaram normalmente.

Situação idêntica registou-se no Agrupamento de Escolas de Maximinos, onde das sete escolas que compõem o agrupamento, só a Escola EB1 e Jardim de Infância de Gandra / Ferreiros funcionou normalmente. As restantes escolas e jardins de infância (Escola Secundária de Maximinos, a EB 2/3 Frei Caetano Brandão, o Centro Escolar de Maximinos, a EB1 e Jardim de Infância da Estrada / Ferreiros, o Centro Escolar de Gondizalves e o Centro Escolar da Naia) permaneceram encerrados por falta de pessoal auxiliar.

No que se refere ao Agrupamento de Escolas André Soares, a sub-directora Gina Fernandes indicou que a greve de funcionários implicou o encerramento da Escola Básica André Soares (sede do agrupamento) e da Esco la EB1 de São Lázaro. Todos os restantes estabelecimentos (EB1 e Jardim de Infância da Ponte Pedrinha, EB1 e Jardim de Infância do Fujacal e a EB1 do Carandá) funcionaram normalmente.

O Agrupamento de Escolas Carlos Amarante esteve a funcionar normalmente, adiantou a directora Hortense Santos. “Apenas alguns serviços como a Papelaria, a Biblioteca e os bares estão encerrados. A cantina e as aulas estão a funcionar normalmente”, indicou Hortense Santos.

No Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio foram 10 os funcionários que aderiram à greve, mas tal não impediu o funcionamento normal das escolas. “Alguns serviços permanecem fechados, mas não há escolas encerradas no nosso agrupamento”, garantiu o director, João Andrade.

O Agrupamento de Escolas Sá de Miranda registou apenas o encerramento da Escola Básica da Ortigueira. “Houve necessidade de Fazer alguns reajustamentos devido à greve de pessoal, principalmente na Escola Secundária Sá de Miranda e na Escola de Palmeira”, afirmou a directora do agrupamento, Antonieta Silva.

Em Cabreiros, o Agrupamento de Escolas Braga Oeste registou o encerramento do Jardim de Infância de Cabreiros e a não comparência de três funcionários, dos 26 que compõem o agrupamento.

No Agrupamento de Escolas Trigal Santa Maria, com sede em Tadim, apenas uma funcionária faltou ao serviço.

