Celorico na linha da frente de respostas à violência doméstica e de género

“Queremos que homens e mulheres sejam tratados de forma igual e que as oportunidades sejam iguais para todos à sua escala e à sua medida”, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, na cerimónia de assinatura do protocolo com a Comissão para a Igualdade de Género (CIG), que contou com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino.

Para o autarca celoricense “não podemos deixar que as coisas aconteçam, temos que, proactivamente, trabalhar de forma colectiva para promovermos mecanismos que evitem que as pessoas, seja pelo sexo, pela sua raça, pelo credo ou ideologia possam ser marginalizados ou excluídos da sociedade. Temos que estar muito atentos, temos que criar dinâmicas no sentido de afastar todos esses dramas que acontecem no dia-a-dia”.

Joaquim Mota e Silva salientou a importância deste protocolo porque “cria e promove ferramentas e mecanismos que vão ajudar muitas pessoas que precisam ser ajudadas de forma pormenorizada, discreta e particular com o devido tratamento, dando respostas às necessidades locais em estreita parceria com os serviços regionais e nacionais”.

Ora, este protocolo inclui a pr omoção da igualdade entre homens e mulheres e igualdade de oportunidades independentemente do sexo, raça, língua, religião, território de origem e situação económica.

Na ocasião, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade salientou que longe vai o tempo “em que as preocupações dos autarcas se baseavam em aspectos materiais, agora a prioridade são as pessoas e as respostas imateriais inerentes ao seu bem-estar”.

Neste âmbito, realçou a diversidade de apoios referidos pelo autarca de Celorico no sentido de haver respostas para diferentes necessidades. “A desigualdade afecta homens e mulheres por isso, temos que trabalhar para que todos tenham a mesma igualdade de oportunidade”.

Catarina Marcelino vincou a necessidade de existir “uma estratégia regional criando uma rede de parceiros para que a vítima de violência possa ter uma resposta mais abrangente”.

A Secretária de Estado adiantou ainda que os Planos para a Cidadania e Igualdade estão a ser revistos para uma nova estratégia em que “queremos que os municípios respondam às suas necessidades mas que também concorram para os objectivos nacionais e, por consequência, para os objectivos das Nações Unidas”.



