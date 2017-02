Câmara de Viana investe meio milhão na pedonalização de rua e largo

autor Redacção num. de artigos 31008

A Câmara de Viana do Castelo prepara-se para arrancar com as empreitadas de pedonalização da Rua da Olivença e do Largo Mestre César. Com um orçamento de 475 mil euros, as intervenções de requalificação integram o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Viana do Castelo, no âmbito da Mobilidade Sustentável e integram a política de qualificação urbana da cidade.

As duas empreitadas, a arrancar na próxima semana, integram-se num conjunto de actuações municipais neste domínio para os próximos anos, tendo como objectivo central viabilizar a qualificação do espaço público na cidade, a promoção da multimodalidade e a melhoria da repartição modal, com consequências benéficas para a sustentabilidade urbana do ponto de vista ambiental — explica a autarqui a em comunicado, realçando que “para tal, vai ser qualificado o espaço público de forma a facilitar a mobilidade, designadamente de pessoas com mobilidade reduzida, o reforço de contentores de resíduos sólidos urbanos, entre outros”.

A qualificação do espaço público vai permitir o incremento da mobilidade das pessoas e bens, preferencialmente conseguida em simultâneo com melhorias nas condições ambientais da cidade e com melhor desempenho da equação energética em geral.

A intervenção, que se enquadra na Mobilidade Sustentável que tem como objectivo promover o crescimento da mobilidade intra-urbana; impulsionar a atractividade da cidade à escala regional, nacional e da Euro- -região; e aumentar a utilização dos transportes colectivos.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas