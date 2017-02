Cerca de 50 mil casas sem luz em Viana

Cerca de 50 mil habitações do distrito de Viana do Castelo ficaram sem energia eléctrica durante a madrugada de ontem devido ao mau tempo, disse fonte da EDP. Em declarações à agência Lusa, o director regional do Norte da EDP, Mário Guimarães, afirmou que ao final da manhã de ontem o fornecimento de eletricidade estava por restabelecer a cerca de 15 por cento daquelas casas.

A fonte informou que a empresa registou “33 avarias na rede de média tensão, três postes foram partidos, dois deles em Caminha e um em Viana do Castelo, tendo sido destruídos 900 postos de transformação”.

Na rede de média tensão, adiantou aq uele responsável, “várias linhas foram rebentadas e mais de uma dezena de postes partidos”.

Mário Guimarães afirmou que a situação no distrito de Viana do Castelo ficaria restabelecida durante a tarde, revelando que “a empresa tem no terreno, mais de 90 funcionários e 45 viaturas”.

O responsável acrescentou que “as perturbações na rede começaram a fazer-se sentir a partir das 1.30 horas e que o pico ocorreu cerca das 5.30 e as 6 horas quando foi accionado o gabinete de crise regional que funciona em articulação com o centro de operações locais de Viana, Braga, Penafiel e Vila Real”.



