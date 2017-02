João Ferreira é novo director da Segurança Social

João Ferreira foi ontem indigitado director do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, uma semana após a exoneração do anterior titular do cargo, Rui Barreira.

Economista, quadro superior da Segurança Social, João Ferreira, 50 anos de idade, trabalhava até agora na área das contribuições do Centro Distrital.

Rui Barreira, dirigente do CDS/PP, director da Segurança Social desde 2011, foi exonerado na sequência de um processo de inquérito instaurado pelo Instituto da Segurança Social com base em denúncias sobre a sua alegada participação em iniciativas de cariz partidário junto de instituições particulares de solidariedade social.

O ex-director foi também acusado de assédio moral e ‘bullying profissional’ naquele organismo.

Luís Martins, um ex-quadro superior da Segurança Social, contestou publicamente a actuação de Rui Barreira, que o demitiu das funções de interlocutor distrital para os programas comunitários POPH e PIDDAC, em 2013, por ter pedido uma clarificação de um despacho do ex-director distrital.

Um dia após a entrada em funções do seu sucessor, Rui Barreira faz hoje, em Guimarães, “uma exposição pública sobre todo o processo que levou à cessação da comissão de serviço que tinha na Segurança Social”.

Na sua página pessoal do Facebook, Rui Barreira justifica a iniciativa: “T al como prometi no dia em que fechei o ciclo da minha vida ligado à direcção da Segurança Social de Braga, um dia os meus amigos saberiam toda a verdade”.

O ex-director da Segurança Social abre a sessão a “todos aqueles que queiram saber a verdade do que se passou e não das falsidades que foram criadas e veiculadas para a imprensa, sem qualquer tipo de possibilidade de contraditório e sem qualquer tipo de escrúpulos”.

Rui Barreira promete que hoje quebrará “o silêncio que me acompanha há mais de um ano, ano esse em que ouvi, li e senti o quão baixo se consegue chegar para se atingir determinados objectivos, em nada se importando com a honra, a dignidade e a vida de quem apenas quer fazer o melhor no exercício das suas funções”.

Confessa “pena” por ter que fazer a exposição pública, alegando que não lhes “resta outra alternativa senão dar a conhecer a verdade do que se passou, ainda que seja obrigado a expor parte da minha vida”.

Numa entrevista, em 2013, Rui Barreira afirmou que não ficaria “nem mais um dia” na função quando o Governo fosse do PS. Entrevista que o ministro Vieira da Silva recordou, em Fevereiro de 2016, quando afirmou, na Assembleia da República, que estava há três meses “à espera da demissão” de um dirigente da Segurança Social.



